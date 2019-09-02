Feyzioğlu: 'Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir' - ANKARA Haberi
Feyzioğlu: "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir" - ANKARA - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun kürsüye çıkması - Feyzioğlu'nun konuşmasıANKARA - 2019 - 2020 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törende konuştu. (1)Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir."
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