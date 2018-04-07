Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi Üsküdar’da açıldı

Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi Üsküdar’da açıldı

Açılıştan görüntü

Rehabilitasyon Öğretmen İngilizce Sosyolog Sosyal Hizmet 

-Konuşmalar
-gösteriden görüntü
-Katılımcılardan görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar’da anne ve ya babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmaları atlatmalarına yardımcı olmak amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç de katıldı.
Üsküdar’da yaşayan, annesini ya da babasını kaybeden çocukların yaşamış olduğu travmayı atlatmalarına yardımcı olmak, benlik ve kişilik gelişimine rehabilitasyon süreci ile katkı sağlanması amacıyla Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç, merkez çalışanları ile çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı.
Açılış Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlarken merkezin açılış kurdelesinin kesimiyle devam etti. Başkan Türkmen, merkezin içerisini gezerken çocuklar da kendileri için hazırlanan gösteriyi izledi. “Şefkat, eğitim, sevgi merkezi olarak hizmet sunacak” Merkezde çalışanların çocuklarla birçok etkinlik gerçekleştireceğini dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “En anlamlı ve kalıcı işlerin, eğitimin yapılacağı çok önemli bir merkezin açılışındayız. Bu mekan inanıyorum ki çocuklarımız için özellikle yetim ve öksüz çocuklarımız için bir şefkat, eğitim, sevgi merkezi olarak hizmet sunacaktır. Merhume Fevziye Meriç adının verilmesi de çok anlamlıdır. Hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimiz bir ailenin mensubunun isminin burada yaşatılması bizim için de bir iftihar vesilesidir” dedi.
“Ailem adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum” Annesinin isminin çocuklar için açılan bir merkeze verilmesinin çok değerli olduğunu ifade eden Fevziye Meriç’in kızı Ümit Meriç, “Anne, öğretmen, eş olarak isimsiz kahramanlardan birisidir Fevziye Meriç, evladı olarak ailem adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Merkez bünyesinde 7-14 yaş arası çocuklara psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, gönüllüler eşliğinde çocuklarla etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler içerisinde bireysel görüşme, grup terapileri, oyun atölyesi, oyunlarla İngilizce, masal terapi, hayal gücü ve tasarım gibi çalışmalar yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı