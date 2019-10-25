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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı (2) - İSTANBUL Haberi

Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı (2) - İSTANBUL Haberi

- Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in emniyetten çıkarılması - Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen'in adliyeden çıkarılması - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan arama kaydı bulunan Gülen, emniyete götürüldüİSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı.Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.Şüpheli Zeynep Gülen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adli Kontrol Sahte Kimlik Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Irak 

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