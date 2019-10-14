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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

- FETÖ zanlısı vali ve iş adamları yargılanıyor

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( BURSA ) BURSA

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı İstinaf Mahkemesi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamalarına devam edildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 36 sanık katıldı.
Geçen duruşmada cumhuriyet savcısı, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının cezalarının artırılmasını istemişti. Bu duruşmada kimlik tespitlerinin ardından sanıklar mütalaaya karşı ifade verdi. Ahmet G., Ahmet K. ve Davut K., haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını söyleyip, tahliye ile birlikte beraatlerini talep etti. 12 tutuksuz sanık ifade verdi. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Heyet, mütalaaya karşı diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi. (AF-MŞ)
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