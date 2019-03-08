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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti’

FETÖ zanlısı kadından ‘zafer işareti’

Emniyetten çıkış

Polis Kamera 

-Otobüse bindirilmeleri
-Kadının zafer işareti yapması
-Otobüsün ayrılması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülmek üzere olan bir kadın zanlının kameralara ‘zafer işareti’ yapması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli 3 ilde yaptığı operasyonda 8 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetten polis otobüsüne bindirilen zanlılardan biri kameralara ‘zafer işareti’ yapması dikkat çekti.
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