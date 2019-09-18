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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşı duruşmada ortaya çıktı

FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşı duruşmada ortaya çıktı

arşiv

( BURSA )- FETÖ zanlısı eski vali istinaf duruşmasına emekli vali kimliğiyle geldi BURSA

Emekli Maaşı Tutuklama Kararı İstinaf Mahkemesi Kimlik Tespiti Konferans 


- Bursa'da aralarında Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada kimliğini evde unutan Bursa eski valisi duruşmaya emekli vali kimliğiyle girdi ve halen emekli maaşı aldığını, aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince konferans salonunda görülen davanın duruşmasında, ilk derece mahkemesince verilen karar uyarınca tutuklu 3 sanık, bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz 31 sanık ve haklarında beraat kararı verilen 10 sanık ile ceza verilmesine yer olmadığına kanaat edilen 3 sanık hazır bulundu. İlk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal Sevmezler ise duruşmaya katılmadı. 5 gün sürecek davanın üçüncü gününde dinlenen bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti. Heyet, diğer sanıkların da dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verdi. Öte yandan eski vali Harput'un duruşmaya girerken polisler tarafından yapılan kimlik tespitinde kimliğini unuttuğunu söyleyerek emekli vali kimliğini gösterdi. FETÖ zanlısı eski vali Harput kimliğinin halen geçerli olduğunu beyan ederek duruşmada aylık gelirinin 9 bin lira olduğunu söyledi.

Duruşma dinlenmeyen sanıkların dinlenmesi üzere yarına ertelendi. (DE-
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