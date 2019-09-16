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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ zanlısı eski vali ve beraberindeki iş adamları yeniden hakim karşısında

FETÖ zanlısı eski vali ve beraberindeki iş adamları yeniden hakim karşısında

Sanıkların adliyeden ayrılması

( BURSA ) BURSA

Tutuklama Kararı İstinaf Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Tutuklu Sanık Konferans 


- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davanın kararının bozulmasının ardından aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 48 sanığın istinaf mahkemesindeki yargılamaları başladı.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet G., Ahmet K. ve Davut B. ile bazıları kelepçeyle ev hapsinde bulunan tutuksuz sanıklar Şahabettin Harput, Sami Ş., Ahmet Nuri E., Ali F.E., Ali S.D., Ali K.T., Ayhan K., Hamit T., Mecit Ö., Muzaffer K., Mehmet Z., Mustafa Celal E., Osman Ü., Ömer K., Recep G., Recep İ., Refik Ö., Sait U., Celal S., Ramazan Y., Eyüp K., Turan B., Cengiz R., Selahattin Ç., Selamettin Ö., Ferudun K., Mahmut K., Bülent Ö., Veli V., Yunus D. ve Dinçer T. ile Salih U. ile haklarında beraat kararı verilen Y.K, M.K, O.B, Ö.B, S.E, S.U, E.Ö, H.A, R.Ö.Ö. ve S.D. ile ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar S.Ö, E.A ve H.G. katıldı.
Mahkemeye, ilk derece mahkemesindeki karar duruşmasında hakkında tutuklama kararı verilen Celal S. ve Şakir U. ile Bünyamin I. katılmadı.Kimlik tespitlerinin ardından taraf avukatlarının usule ilişkin taleplerini dinleyen heyet, cumhurbaşkanlığı avukatlarının duruşmaya müşteki sıfatıyla katılmalarına onay verdi.Ardından sanıkların istinafa ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazları yönünden ve kendi lehlerine savunmalarını yapmaları istendi. 5 gün sürecek davanın ilk gününde dinlenen tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, aldıkları cezalara itiraz etti, beraatlerini talep etti.Heyet duruşmayı diğer sanıkların da dinlenmesi için yarına erteledi.
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