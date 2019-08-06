Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi

FETÖ zanlısı 27 şahıs adliyeye sevk edildi

Zanlıların adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Mahrem Polis Memuru Akalan Şafak Vakti 

-Adli tıpa alınması

( ADANA )- Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana merkezli 20 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan polis memuru ve polis okulundan ihraç edilen 41 zanlıdan 27'si adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "mahrem sorumluları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen polis memurları ve polis okulundan atılan zanlıların yakalanmasına yönelik 3 Ağustos günü şafak vakti operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen 29'u polis memuru, 12'si polis okulundan atılan zanlı aynı gün yakalandı. Adana merkezli İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Bolu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Şırnak, Van, Hakkari, Eskişehir, Tunceli, Sivas, Batman ve Ardahan'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlılardan 27'si sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, 14 zanlı ise ek gözaltı süresi alınması için mahkemeye götürüldü. (FKE-
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014Vizyonda Bu Hafta 11 Temmuz 2014
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı