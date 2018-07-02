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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ zanlıları adliyede Haberi

FETÖ zanlıları adliyede Haberi

Zanlıların adliyeye girişi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Akalan Terör Örgütü Avcılık 


- Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 asker adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 28 Haziran'da 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan yüzbaşı D.T. ile muazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B. adliyeye getirildi.
Adliyeye getirilen üç zanlının savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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