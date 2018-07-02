FETÖ zanlıları adliyede Haberi



- Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 asker adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 28 Haziran'da 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan yüzbaşı D.T. ile muazzaf astsubaylar İ.Ç. ve H.B. adliyeye getirildi.

Adliyeye getirilen üç zanlının savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

