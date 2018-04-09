FETÖ'yü ölülere şikayet etti Haberi

-Elindeki gazetesi

-Diken'in açıklaması

-Mezarlıkta dua etmesi

-Detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te FETÖ mağduru bir yerel gazeteci, bugüne kadar FETÖ'yü ifşa etmesine rağmen anlayan çıkmadığını söyleyerek, şimdi ise kurulan kumpası mezarlıkta ölülere anlattı. Gaziantep'te 2013 yılında FETÖ tarafından mağdur edilen ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY çatı davasında müşteki olan Gaziantep GAP Gazetesi İmtiyaz sahibi Mustafa Diken, bugüne kadar FETÖ'yü ifşa etmesi ve kendisine kurulan kumpası anlatmasına rağmen kimsenin anlamadığını söyledi.



Yaklaşık 5 yıldır kendisini anlayan çıkmaması nedeniyle Asri mezarlığa gitmeye karar verdiğini anlatan Diken, "Gaziantep'te 2013 yılında FETÖ kumpasıyla yerel gazeteler birleştirilmeye zorlandı. Bir çok ilde uyguladıkları bu yöntem, Gaziantep'te tutmayınca büyük bir mağduriyet yaşadık. 5 yıldır da bu mağduriyetim devam ediyor. Basın ilan kurumundaki FETÖ'cüler ve halen devam eden artıkları bu mağduriyetimize 15 Temmuz'da darbe girişimi ve 17-25 Aralık süreçlerinden önce de yayınlarımızla FETÖ tehlikesine dikkat çekiyorduk. 2018 yılına geldik, halen derdimizi kimseye anlatamıyoruz. Dirilerden anlayan olmadı, en azından ölülere anlatmak istedim" dedi.

Diken, FETÖ'cülerin özellikle basın sektöründeki kumpasını güvenlik güçlerinden hakim, savcı, bürokrat ve siyasetçilere kadar herkese anlattığını ama bir netice alamadığını da vurgulayan Diken, "Dirilerin gerçeklere kulak tıkadığı bu dünyada beni anlasa anlasa ahirete göç etmiş ölüler anlar diye zaman zaman mezarlığa geliyorum. Yaptığım duanın ardından dertlerimi, sıkıntılarımı, tüm yaşadıklarımı anlatıyorum. FETÖ'cü alçaklar tarafından gasp edilen haklarımızın iadesini istiyorum. Bu amaçla da İstanbul İdare Mahkemesine açtığım dava devam ediyor. Her şeye rağmen adalete güveniyorum" diye konuştu.

Diken sorunu çözülene kadar FETÖ'cüleri ve kendisini yalnız bırakanları ölülere şikayet etmeye devam edeceğini de sözlerin ekledi.

