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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - SAMSUN İzle

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - SAMSUN İzle

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - SAMSUN

: Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyetten çıkışıFETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - Samsun merkezli operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 19 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17'si muvazzaf ve 2'si meslekten ihraç edilen askerden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti . Samsun , Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. 23 Kasım'da adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan biri tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Mahrem Uzman Çavuş Ankesörlü Telefon Irak 

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