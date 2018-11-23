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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - SAMSUN Haberi

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - SAMSUN Haberi

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - SAMSUN - Samsun Emniyet Müdürlüğü dış genel planı - Zanlıların emniyetten çıkışı - Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 15 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun , Amasya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Edirne, İzmir, Uşak, Antalya, Trabzon, Erzurum, Kars, Şırnak ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17'si muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilmiş asker olmak üzere 19 şüpheliden 7'sinin işlemleri tamamlandı.Zanlılar, adliyeye sevk edildi.Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan, 2'si meslekten ihraç edilmiş 21 asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, iki gün önce düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mahrem Uzman Çavuş Ankesörlü Telefon 

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