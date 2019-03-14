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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - SAMSUN

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - SAMSUN

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - SAMSUN - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Zanlıların adliyeye getirilişiFETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - Samsun 'da adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden astsubay Alican G, kapatılan askeri okul öğrencileri Burak Ç. ve Yunus Emre Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, iki gün önce Samsun , Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 9'u gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı, emekli astsubay Yunus T, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan Mustafa T. ile kapatılan askeri okul öğrencisi Ahmet B.T. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Adli Kontrol Müebbet Hapis Ankesörlü Telefon Hapis Cezası Darbe Girişimi 

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