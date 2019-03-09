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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - AMASYA Haberi

FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - AMASYA Haberi

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - AMASYA - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi - Merzifon Adliyesi'nden detayFETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandıAMASYA (AA) - Amasya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Balıkesir, Samsun ve Amasya 'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınan 6'sı muvazzaf, biri meslekten ihraç edilmiş 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılardan biri emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Mart'ta Amasya merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık aramayla iletişim sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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