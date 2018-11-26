FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - AKSARAY İzle
FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - AKSARAY - Şüphelilerin hastaneye geliş ve hastaneden çıkış görüntüleriFETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - Aksaray 'da örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları belirlenen 7 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.