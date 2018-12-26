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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ’ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı

FETÖ’ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 23 gözaltı kararı

Şüphelilerin sağlık kontrolüne giriş çıkışı

Mahrem Muvazzaf Asker Akalan Ankesörlü Telefon Terör Örgütü 

-Hastane detay

( KONYA ) FETÖ’ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu: 23 gözaltı kararı KONYA

- Konya merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla 23 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sorumluları ile ankesörlü telefonla iletişime geçen 23 muvazzaf asker tespit edildi. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 23 muvazzaf askerin yakalanması için sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında ilk belirlemelere göre 15 kişi gözaltına alındı. Konya'da gözaltına alınan bazı şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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