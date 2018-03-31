'FETÖ yargılamalarında tarihi bir süreç yaşıyoruz' - İSTANBUL Haberi
"FETÖ yargılamalarında tarihi bir süreç yaşıyoruz" - İSTANBUL - Etkinlikten görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan'ın konuşması"FETÖ yargılamalarında tarihi bir süreç yaşıyoruz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:"FETÖ duruşmaları çerçevesinde tarihi bir süreç yaşıyoruz. Adil bir şekilde bu yargılanmaların yapılması, delillerin toplanıyor olması ve birçok yurt dışından gelen insanın ya da farklı ülkelerdeki sistemle bizim sistemi kıyaslayan insanların da hayran kaldığı bir şekilde bu sürecin devam ediyor olması açısından tarihi bir süreç yaşıyoruz""Hukuk içerisinde belki de ileride tarih kitaplarının, hukuk tarihi kitaplarının yazacağı bir şekilde de bir süreç hali hazırda devam ediyor. Adil yargılama yapılması için ve sanıkların, bu darbe girişiminde yer almış her kişinin adalet huzurunda cevap vermesi için sizler biliyoruz ki gece gündüz çalışıyorsunuz"İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, FETÖ duruşmaları çerçevesinde tarihi bir süreç yaşandığını belirterek, "Adil bir şekilde bu yargılanmaların yapılması, delillerin toplanıyor olması ve birçok yurt dışından gelen insanın ya da farklı ülkelerdeki sistemle bizim sistemi kıyaslayan insanların da hayran kaldığı bir şekilde bu sürecin devam ediyor olması açısından tarihi bir süreç yaşıyoruz." dedi. Ravza Kavakcı Kan, İstanbul 'da devam eden 15 Temmuz darbe girişimi davalarının müşteki taraf avukatları ile Sepetçiler Kasrı'nda kahvaltıda bir araya geldi. Vakit ayırıp toplantıya katılan avukatlara teşekkür eden Kan, bu durumun kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.
15 Temmuz'da insanların en temel hakkı olan yaşama hakkına da darbe girişiminde bulunulduğunu vurgulayan Kan, sadece 81 milyonluk Türkiye'nin değil, bu topraklara umut bağlayan mazlumların geleceğine de darbe vurmaya çalışılan bir girişim olduğunu kaydetti. Milletin, birlik - beraberlik göstererek, belki dünya tarihinde de eşi benzeri olmayan bir şekilde darbecileri etkisiz hale getirdiğini ifade eden Ravza Kavakcı Kan, şöyle konuştu:"Hukuk içerisinde belki de ileride tarih kitaplarının, hukuk tarihi kitaplarının yazacağı bir şekilde de bir süreç hali hazırda devam ediyor. Adil yargılama yapılması için ve sanıkların, bu darbe girişiminde yer almış her kişinin adalet huzurunda cevap vermesi için sizler, biliyoruz ki gece gündüz çalışıyorsunuz. Bu sebeple biz de duruşmaları takip ediyoruz ama bizimki hukuki bir takip değil. Sadece ne oluyor, ne bitiyoru takip ediyoruz ve katılımları takip ediyoruz. Biz Ankara, İstanbul başta olmak üzere her ilde mümkün olduğu kadar milletvekili ve teşkilatlarımızın katılımını teşvik ediyoruz. Amacımız sadece, gazilerimize ve şehit ailelerimize destek vermek ve hepimize yapılmış bu darbe girişiminin faillerinin yargılandığı süreci takip etmek." - "Katkınız çok önemli"Ravza Kavakcı Kan, darbe davalarını takip eden avukatlarla zaman zaman bir araya geldiklerini belirterek, geçen hafta Ankara'da buna benzer bir toplantı yaptıklarını hatırlattı.Türkiye'nin dünyadaki hali, dünya gündeminin değişmesi ve FETÖ yargılamalarının seyrine değinen Ravza Kavakcı Kan, şunları kaydetti:"FETÖ duruşmaları çerçevesinde de tarihi bir süreç yaşıyoruz. Adil bir şekilde bu yargılanmaların yapılması, delillerin toplanıyor olması ve birçok yurt dışından gelen insanın ya da farklı ülkelerdeki sistemle bizim sistemi kıyaslayan insanların da hayran kaldığı bir şekilde, bu sürecin devam ediyor olması açısından tarihi bir süreç yaşıyoruz. Eksiklik noksanlıklar muhakkak var, daha iyi yapılabilecek bir şeyler var muhakkak ve bu süreçte sizlerin katkınız, bizim için çok kıymetli. Biliyoruz sizler, çok profesyonel ve dava bilinciyle yapıyorsunuz işinizi. Bizim için çok kıymetli bu çalışmalarınız. Yaptığınızın tarihimiz için de çok çok kıymetli olduğunu ifade etmek ve millettimiz adına da bir manada teşekkür etmek istedik. Bundan sonraki nesiller için eminim örnek teşkil edecek neticeler çıkacak ve derslerde muhtemelen okutulacak."Toplantıya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı başkan yardımcıları Ekrem Çelebi, Emine Yavuz Gözgeç, Hüsnüye Erdoğan ve Harun Armağan da katıldı. Toplantı, daha sonra avukatların değerlendirmesiyle basına kapalı şekilde devam etti.