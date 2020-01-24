FETÖ üyelerinin seyir halinde toplantı yaptıkları minibüsün fotoğrafları ortaya çıktı Haberi
Minibüslerin fotoları
( İSTANBUL )- MİT, örgüt üyelerinin yeni yöntemini deşifre etmiş, toplantı yapılan seyir halindeki minibüsleri adım adım takip etmişti- 21 Ocak’ta yakalanan FETÖ üyesi 14 şüphelinin, örgüt yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu fark edip Silivri ve Çatalca’da yeni hücre evleri oluşturdukları, örgütsel toplantıları seyir halindeki minibüslerde yaptıkları belirlenmişti İSTANBUL
- İstanbul’da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 14 sanık ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. FETÖ'nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu fark ederek toplantıları seyir halindeki işte bu minibüslerde yapmışlar. Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak Salı günü yeni bir operasyon düzenlenmiş, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisince düzenlenen ortak operasyonda, örgüte aktif mali yardımda bulunan, yeni hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden aralarında daha önce kamudan ihraç edilmiş öğretmenler ile bazı iş adamlarının da olduğu 14 FETÖ üyesi yakalanmıştı. MİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonla ilgili yeni ayrıntıları ulaşıldı. FETÖ'nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu fark ederek toplantıları seyir halindeki işte bu minibüslerde gerçekleştirdikleri belirlendi. Farklı illerdeki örgüt mensuplarına ve İstanbul’da barınan FETÖ üyelerine maddi yardımda bulunarak çözülmelerin önlenmesi için gayret gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, örgütsel toplantıları dikkat çekmemek için Türk bayrağı bulunan işte o minibüslerde düzenledikleri, kapalı kasa minibüslerde bir araya gelip seyir halindeki motivasyon görüşmeleri yaptıkları tespit edildi. Elde edilen fotoğrafta, seyir halindeki minibüste şoförün dışında ön koltukta örgüt üyesi bir “gözcü” otururken, aracın arka kısmında ise hücre üyelerinin örgütsel toplantılar yapıldıkları kaydedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım