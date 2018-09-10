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( KAYSERİ ) -FETÖ üyelerinin bağevinde toplantı yaparken yakalanması-Gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi KAYSERİ



- Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ soruşturmalarında tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan ve toplantı halindeyken yakalanan 10 ve operasyonun devamında yakalanan 2 kişi olmak üzere toplamda 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ terör örgütü üyelerince her hafta toplantı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde FETÖ üyelerinin toplantı yaptığı ev tespit edilmişti. Ekipler, 6 Eylül günü saat 20.00 sıralarında FETÖ üyeleri toplantı halinde oldukları esnada yaptığı operasyonla 10 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan zanlılardan görevinden ihraç olan öğretmen F.S.E.'nin 2 ay 25 gün, memur E.M.B.'nin 2 ay 17 gün, belediye çalışanı Ö.F.'nin 10 ay 18 gün, iş adamı M.Z.G.'nin 10 ay 20 gün, esnaf M.G.'nin 2 ay 24 gün, işçi M.S.'nin 4 ay 16 gün, öğretmen A.K.'nın 8 ay 18 gün, iş adamı M.A.'nın 3 ay 23 gün, öğretmen Ş.M.'nin 4 ay 15 gün, öğretmen M.Ö.'nün ise 5 ay 7 gün cezaevinde tutuklu kalarak tahliye olduğu belirlenmişti. Polis ekipleri tarafından konuyla ilgili çok yönlü devam eden çalışmada, daha önce yakalan 10 kişi ile irtibatı tespit edilen ve daha önce de birlikte toplantılara katılan ihraç öğretmen A.V. ve eski itfaiyeci T.B. yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların sayısı 12'ye çıktı. Gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (AG-AÖ

