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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ üyelerine ‘Komiser Yardımcılığı Sınavı’ operasyonu

FETÖ üyelerine ‘Komiser Yardımcılığı Sınavı’ operasyonu

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( VAN ) VAN

Akalan Dolandırıcılık Nitelik Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdikleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından yürütülen soruşturma dosyasına istinaden Van Cumhuriyet Başsavcılığınca anılan suçlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 15 ihraç komiser yardımcısı şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 24 Eylül 2019 günü Van merkezli İstanbul, Antalya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Aksaray, Adana, Konya, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Balıkesir ve Burdur’da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 9 şüpheli ceza infaz kurumlarında tutuklu olup, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi. (MSA-Y)
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