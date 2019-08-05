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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması - BURDUR

FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması - BURDUR

- Zanlıların cezaevine götürülmesi FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması - Burdur 'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgütün hücre evinde gözaltına alınan iki zanlı tutuklandıBURDUR (AA) - Burdur 'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Antalya'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.Örgütün asker ve polis yapılanmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan H.U. ve H.A. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduklarını tespit etmişti. Söz konusu eve 4 Ağustos'ta yapılan baskında, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. gözaltına alınmış, ardından Burdur 'a gönderilmişti.

Sahte Kimlik Akalan Yakalama Kararı Harekete Geç Polis Ekipleri 

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