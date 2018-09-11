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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı

FETÖ şüphelisi gaybubet evinde sahte kimlikle yakalandı

Şüphelinin hastaneye getirilişi

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-hastaneden detay görüntü

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan 42 yaşındaki M.K. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda Safranbolu’da örgütün hücre evi olan gaybubet evinde sahte kimlik ile yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcı olduğu, Bank Asya’da hesabının bulunduğu ve örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan firari şüpheli Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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