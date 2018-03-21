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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü adliyede - ANKARA

FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü adliyede - ANKARA

- Organize suçlardan detay - Halil Turgut Yıldız'ın götürülüşünden detay - Ankara 'da gözaltına alınan eski Erzurum Emniyet Müdürü Yıldız, adliyeye sevk edildiANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara 'da gözaltına alınan eski Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, adliyeye gönderildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Yıldız, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.FETÖ ile iltisakı nedeniyle 2015 yılında emniyet teşkilatından ihraç edilen Yıldız'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.Emniyet Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevinde de bulunan Yıldız, dün Ankara 'da gözaltına alınmıştı.

Emniyet Teşkilatı Muhabir Trol 

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