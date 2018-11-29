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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede İzle

FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede İzle

Şüphelilerin adliyeye getirilişinden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) -- Aralarında meslekten ihraç edilen 4 asker de bulunuyor ESKİŞEHİR

Mahrem Akalan Yakalama Kararı 


- Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 6 asker adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında, Kurmay Yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ile Ş.G. hakkında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından 26 Kasım'da Eskişehir, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca FETÖ/PDY şüphelilerden 4'ünün ise meslekten ihraç edildi belirlenmişti. Bugün sabah saatlerinde gözaltında bulunan 6 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)
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