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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında Haberi

FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısında Haberi

ADLİYEYE SEVK

( BURSA )- Aralarında bir albayın da bulunduğu 42 FETÖ şüphelisi asker adliyede BURSA

Uzman Çavuş Ankesörlü Telefon Savcılık Sorgusu Avcılık İstihbarat 


- Bursa TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen 42 şüpheli asker adliyeye sevk edildi. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan TEM ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.
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