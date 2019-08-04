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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı - BURDUR

FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı - BURDUR

- FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı - Zanlıların adliyeye getirilmesi FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandı - Burdur 'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde gözaltına alındıBURDUR (AA) - Burdur 'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün asker ve polis yapılanmasından sorumlu oldukları iddia edilen H.U. ve H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduklarını tespit etti. Eve yapılan baskında, sahte kimlik kullanan H.U. ve H. A. gözaltına alındı. Burdur 'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Sahte Kimlik Akalan Yakalama Kararı Polis Ekipleri 

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