FETÖ şüphelisi 16 şahıs adliyeye sevk edildi

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipler tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun illerinde 14’ü aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyon 20 şüpheliden 16’sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şahıs, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

