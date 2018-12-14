Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 16 şahıs adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi 16 şahıs adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen şahıslar

Akalan Askeri Personel 

-adliyeden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipler tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun illerinde 14’ü aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyon 20 şüpheliden 16’sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 şahıs, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı