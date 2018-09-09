FETÖ şüphelisi 15 kişinin Midilli hayali polise takıldı



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensubu olduğu öne sürülen 15 kişi ile 4'ü çocuk toplam 19 kişi Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre; Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü’nün altında bulunan eski bir balıkhanenin iskelesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında 4’de çocuğun bulunduğu 19 kişilik grup, polisin yaptığı başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Daha önce kamu kurumlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış ve FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlendiği için görevlerinden ihraç edildiği öğrenilen 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında kadınların da olduğu yakalanan 15 kişilik Fetö/Pdy üyesi oldukları savunulan kişiler hakkında yasal işlemler başlatıldı. (SS-DE-

