Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 15 kişinin Midilli hayali polise takıldı

FETÖ şüphelisi 15 kişinin Midilli hayali polise takıldı

Yakalanan FETÖ’cülere ait detaylar

( BALIKESİR ) -- Fetö’cüler Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçamadan yakalandı BALIKESİR

Polis Akalan Nani Şili 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensubu olduğu öne sürülen 15 kişi ile 4'ü çocuk toplam 19 kişi Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği başarılı operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre; Ayvalık ile Cunda Adası’nı birbirine bağlayan Türkiye’nin İlk Boğaz Köprüsü’nün altında bulunan eski bir balıkhanenin iskelesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen aralarında 4’de çocuğun bulunduğu 19 kişilik grup, polisin yaptığı başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalandı. Daha önce kamu kurumlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış ve FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlendiği için görevlerinden ihraç edildiği öğrenilen 15 kişi gözaltına alındı. Aralarında kadınların da olduğu yakalanan 15 kişilik Fetö/Pdy üyesi oldukları savunulan kişiler hakkında yasal işlemler başlatıldı. (SS-DE-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı