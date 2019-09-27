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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
FETÖ şüphelisi 11 şahıs adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelisi 11 şahıs adliyeye sevk edildi

Adliyeden detay

Emniyet Müdürü Akalan Emniyet Amiri 

-Şüphelilerin adliyeye getirilişinden detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- 1'i kadın 10 şahıs adliyeye getirildi ESKİŞEHİR

- Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici' oldukları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü A.Ü., emniyet amiri A.D., komiserler A.K., F.M.D., M.B., M.E., M.Ö., S.Ö., B.T., komiser yardımcıları A.Ş.D. ile E.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde TEM ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
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