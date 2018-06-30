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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
FETÖ şüphelileri 'hususi' oluşum elemanı çıktı Haberi

FETÖ şüphelileri 'hususi' oluşum elemanı çıktı Haberi

Adli tıp birimi

Adli Tıp Bild Akalan Leman 

-Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi, çıkarılması

( ADANA -HD) FETÖ şüphelileri "hususi" oluşum elemanı çıktı ADANA

- Adana ve Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'sinin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik dün sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar arasındaki F.Y. ve U.G'nin örgütün askeri ve emniyet yapılanması için öğrenci yetiştirilmesinden sorumlu "hususi" oluşumda yer aldığı belirtildi. Y.E. ve N.Ç, adlı şüphelilerin ise örgütün sözde "Seyhan Eyaleti" kadın yapılanmasında yer aldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında "hususi" oluşumda yer alan 3 kişi ile kadın yapılanmasındaki 6 kişinin de arasında olduğu 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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