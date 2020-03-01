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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

FETÖ şüphelileri adliyeye sevk edildi

Zanlıların adli tıpa alınması

Pişmanlık Yasası Adli Kontrol Etkin Pişmanlık Yasası Şafak Vakti Terör Örgütü 

-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ'nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da aralarında avukat, polis ve gardiyanın da bulunduğu FETÖ'nün mahrem imamı olduğu ileri sürülen 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana merkezli 13 ilde yürüttüğü terör örgütü FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 26 Şubat günü operasyon düzelendi. Operasyonda aralarında avukat, gardiyan ve polisin de olduğu 19 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyette 4 gün boyunca sorgulandı. Zanlılardan 16'sı etkin pişmanlık yasasından faydalanarak bildiklerini anlattı. Ancak 3 zanlı ifade vermedi. Yakalanın zanlılar arasında polis okulundaki ve ortaokul öğrencilerin mahrem imamı ile meslekten ihraç edilmiş polisler olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edili. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklanırken 18 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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