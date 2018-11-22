FETÖ soruşturmasında Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam hakkında takipsizlik kararı



- FETÖ Futbol yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ve Ertuğrul Sağlam hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma da eski milli futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ve Ertuğrul Sağlam hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 isim hakkında geçtiğimiz yürütülen soruşturmada savcılığın geçtiğimiz ay takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı. Örgüt soruşturması kapsamında ''Zaman'' kod adlı gizli tanığın ''Galatasaray futbol takımında bulunan bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen tarafından verilen özel sohbetlere katıldığını, bu sohbetlere katılan futbolcuların şakirt olduğunu'' iddia etmesi üzerine soruşturmaya başlandığı aktarılan takipsizlik kararında, gizli tanığın beyanlarında geçen hususların kamuoyunca çok uzun yıllar önce bilindiği, bu hususlara ilişkin ulusal basında videolar yayınlandığı, bu haberlerin yapıldığı tarih itibarıyla FETÖ'nün terör örgütü olarak kabul edilmediği anlatıldı. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında örgüte üye olup olmadığına dair araştırmanın yapıldığı belirtilen takipsizlik kararında, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüte müzahir dernek, vakıf veya sendikalara üyeliklerinin bulunmadığı, örgütle bağlantılı şirketler ve şirket ortakları listesinde yer almadığı, Bank Asya'da hesaplarının bulunmadığı, yine örgüte müzahir kurum, kuruluş ve firmalarda SGK kaydının bulunmadığı vurgulandı. Takipsizlik kararının sonuç bölümünde, Şüphelilerin konum ve kişisel özellikleri de nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu halde şüphelilerin terör örgütüne organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren örgütsel tabirle 'şakirtlik' denilen üye konumunda faaliyette bulunmak suretiyle atılı suçu işlediklerine dair delil elde edilememiştir ifadelerine yer verildi.

Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.

