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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ soruşturması yürütürken FETÖ'den tutuklanan TEM Şube müdürüne 8 yıl hapis

FETÖ soruşturması yürütürken FETÖ'den tutuklanan TEM Şube müdürüne 8 yıl hapis

-arşiv-

Hapis Cezası Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Şüphelilerin polis aracından indirilmesi
-Adliyeye girişleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürü sanığa, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Barış Pekince'nin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Pekince, hakim karşısına çıktı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Barış Pekince ile avukatı ve yakınları katıldı.
Hakim karşısına çıkan eski İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürü Barış Pekince, son savunmasında üzerine atılı suçları işlemediğini söyleyerek beraatını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Pekince'yi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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