Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı - İZMİR

FETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı - İZMİR

- İzmir ’de FETÖ operasyonu görüntüsü görüntüdeki yakalanan Avukat Y.YFETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı - İzmir 'de, aralarında yürütülen soruşturmalarla ilgili örgütün sözde yöneticilerine bilgi aktardığı ileri sürülen avukatın da bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında yürütülen soruşturmalarla ilgili örgütün sözde yöneticilerine bilgi verdiği iddia edilen edilen avukatın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında kentte avukatlık yapan Y.Y, emekli albay Y.Ş. ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah zanlıları ikametlerinde yakaladı.Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak örgüt hakkında bildiklerini anlatan bazı şüphelilerin ifadelerinde ismi geçen Y.Y'nin, FETÖ zanlılarının avukatlığını yaptığı öğrenildi.Öğrencilik döneminde örgüt hiyerarşisinde "abi" olarak adlandırılan konumda olduğu tespit edilen Y.Y'nin, devam eden tahkikat süreçleriyle ilgili FETÖ'nün sözde yöneticilerine rapor gönderdiği öne sürüldü.Avukatın evinde yüklü miktarda para da ele geçirildi.Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Tahkikat Hiyerarşi Akalan Emekli Albay Yakalama Kararı 

İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı