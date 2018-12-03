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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ sanığı polis müdürü oğluna silah talimi yaptırmış - TOKAT İzle

FETÖ sanığı polis müdürü oğluna silah talimi yaptırmış - TOKAT İzle



: - B.B'nin silahla atış yapması FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklanan eski polis müdürünün, görevdeyken oğluna özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış talimi yaptırdığı ortaya çıktı.Alınan bilgiye göre FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli eski asayiş şube müdürü ve emniyet müdür yardımcısı M.B'nin, görevi sırasında, Bedestenlioğlu Mahallesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonunda genç yaşlardaki oğlu B.B'ye özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış yaptırdığına ait görüntüler tespit edildi.Görüntülerde, B.B'nin özel harekat polislerinin kullandığı silahlarla atış yapması yer alıyor. B.B, atış yaparken arkasında bir özel harekat polisi de görülüyor.

Polis Müdür Yardımcısı Polis Müdürü Harekat Polisi Özel Harekat Polisleri 

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