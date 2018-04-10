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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı - ELAZIĞ İzle

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 27 kişi tutuklandı - ELAZIĞ İzle

- Elazığ Adliyesi'nin dış genel planı - FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki Elazığ merkezli FETÖ operasyonu - 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 27'si tutuklandıELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 31 kişiden 27'si tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmada haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Yakalama Kararı Irak Trol 

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