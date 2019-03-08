FETÖ/PDY'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu - KARABÜK İzle
FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - KARABÜK - Şüphelilerin adliyeye getirilmesiFETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu - Örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup biri muvazzaf asker 3 şüpheli gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına mensup muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karabük merkezli Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.
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