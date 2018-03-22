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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

FETÖ/PDY üyesi 22 şüpheli adliyeye sevk edildi İzle

Şüphelilerin şube çıkışı

( İSTANBUL ) -- ByLock kullanıcılarına 5 ilde eş zamanlı operasyon İSTANBUL

Polis Harekete Geç Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 


- İstanbul başta olmak üzere Bylock kullandığı tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi 22 şüpheli 5 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen şahısları yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Ekipler geçtiğimiz hafta salı günü İstanbul başta olmak üzere Bursa, Ankara, Adıyaman ve Eskişehir’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 22 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların İl Göç Uzman Yardımcısı, İSKİ çalışanı, Vergi Müfettişi, Öğretmen, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Özel Sektör çalışanı olduğu öğrenildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DCC- ÖY-
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