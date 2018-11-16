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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY soruşturması - KOCAELİ

FETÖ/PDY soruşturması - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye getirilişi - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı - Gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaşırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı.Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye ulaştı. Bunlardan 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli , İstanbul, Ankara, Muğla, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf 4 üsteğmen üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 3'ü muvazzaf, 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Akalan Akkale Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Askeri Personel 

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