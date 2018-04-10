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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - AKSARAY

FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - AKSARAY

- Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye getirilişi Aksaray 'da FETÖ/PDY operasyonu - Operasyonda görevlerinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 iş adamı gözaltına alındıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen, daha önce görevinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis Hastane Polis Memuru Memur Trol 

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