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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

- Gözaltına alınan zanlılardan görüntüler Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu - FETÖ/PDY'nin TSK'deki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "mahrem imamı"nın da olduğu öne sürülen 10 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "mahrem imamı"nın da olduğu iddia edilen 10 şüpheli adliyeye gönderildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 muvazzaf asker ile ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13 Haziran'da, Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen zanlının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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