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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

FETÖ/PDY operasyonu - ZONGULDAK

- Zanlıların emniyete Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu - FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik Zonguldak merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddia edilen E.K., O.İ., S.Ö, Ş.Y, T.A., T.K., Y.U., İ.Ç., M.İ.D., M.E. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Kasım'da Zonguldak , İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kırklareli, Van ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

Güvenlik Önlemi Kripto Trol 

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