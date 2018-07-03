FETÖ/PDY operasyonu - SAMSUN

: - Samsun Adalet Sarayı dış genel planı - Şüphelilerin adliyeye getirilişi Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu - ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildiSAMSUN (AA) - Samsun merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Samsun merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, Konya, Kocaeli ve Trabzon'da 27 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.