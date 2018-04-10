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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - MUĞLA

FETÖ/PDY operasyonu - MUĞLA

- Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen zanlıdan görüntü - Zanlının sivil ekip otosuna bindirilişi Muğla 'da FETÖ/PDY operasyonu - Gözaltına alınan zanlı tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, örgütün "askeri mahrem" yapılanmasında faaliyet gösterdiği ileri sürülen, Imsık Kara Havacılık Eğitim ve Taktik Komutanlığında görevli Astsubay Başçavuş H.Ö. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastane Mahrem Trol 

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