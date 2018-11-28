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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KONYA

FETÖ/PDY operasyonu - KONYA

- Şüphelilerin Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesi Konya 'da FETÖ/PDY operasyonu - FETÖ elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Akalan Yakalama Kararı Trol 

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