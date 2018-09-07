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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KONYA

FETÖ/PDY operasyonu - KONYA

- ByLock kullandıkları öne sürülen 3 kadın zanlının sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmeleri Konya 'da FETÖ/PDY operasyonu - ByLock kullandıkları iddia edilen 3 kadın gözaltına alındıKONYA (AA) - Konya 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları öne sürülen 3 kadın gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 4 kadın hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Akalan Trol 

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