FETÖ/PDY operasyonu - KAYSERİ İzle

- Gözaltına alınan zanlılar - ByLock kullandıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliler A.A, Y.B, M.İ, A,K. ve S.A. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.