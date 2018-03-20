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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KAYSERİ Haberi

FETÖ/PDY operasyonu - KAYSERİ Haberi

- Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görüntü - Zanlının getirilmesinden görüntü - Detay Görüntü - Zanlının adli tabiplikten çıkarılarak polis aracına bindirilmesinden görüntü - "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen eski 8 öğretmen ve polisin yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri ve Isparta'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.Firari 5 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis Aracı Polis Akalan Sparta Öğretmen 

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