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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KAYSERİ

FETÖ/PDY operasyonu - KAYSERİ



: - Kayseri Devlet Hastanesi'nden genel ve detay görüntü - Zanlının polis aracından indirilerek adli tabipliğe getirilmesi - Zanlının adli tabiplikten çıkarılarak polis aracına bindirilmesi Kayseri 'de FETÖ/PDY operasyonu - ByLock kullandığı iddia edilen kişi gözaltına alındıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandığı öne sürülen M.A.O'yu gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Polis Aracı Polis Akalan Trol 

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