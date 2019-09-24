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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

FETÖ/PDY operasyonu - KARABÜK

- Adliye binasından görüntü - Zanlının cezaevine gönderilmesi - Operasyonda yakalanan kadın şüpheli tutuklandıKARABÜK (AA) - Karabük 'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.Y'nin Trabzon'da olduğu belirlendi. Karabük ve Trabzon il emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Karabük 'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, tutuklandı.

Terörle Mücadele Akalan Yakalama Kararı 

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